وزير الإسكان يشهد اتفاقا مع البنك الإفريقى لرفع كفاءة محطات الصرف الصحى

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومالينى بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الإفريقى فى مصر على اتفاق بقيمة 150 مليون دولار لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش من بنك التنمية الأفريقي، وصندوق "أفريقيا تنمو معاً" التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم صرف السيب النهائى لمحطة الصرف الصحى بأبورواش على سلسلة مصارف تبدأ بمصرف بركات إلى مصرف عبدالرحمن ثم مصرف الرهاوى والذى يصب على فرع رشيد لنهر النيل، الأمر الذى يتسبب فى حدوث تلوث فى فرع رشيد نظراً لعدم توافق مستوى المعالجة الابتدائية لمياه الصرف الصحى مع المعايير الصحية والبيئية، ولذا كان يجب تطوير المعالجة الابتدائية إلى معالجة ثانوية بجانب زيادة طاقة المحطة لاستيعاب التصرفات المستقبلية.