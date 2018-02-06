video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان يشهد اتفاقا مع البنك الإفريقى لرفع كفاءة محطات الصرف الصحى

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:34 م
وزير الإسكان يشهد اتفاقا مع البنك الإفريقى لرفع كفاءة محطات الصرف الصحى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان


وائل ربيعى
إضافة تعليق

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومالينى بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الإفريقى فى مصر على اتفاق بقيمة 150 مليون دولار  لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش من بنك التنمية الأفريقي، وصندوق "أفريقيا تنمو معاً" التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم صرف السيب النهائى لمحطة الصرف الصحى بأبورواش على سلسلة مصارف تبدأ بمصرف بركات إلى مصرف عبدالرحمن ثم مصرف الرهاوى والذى يصب على فرع رشيد لنهر النيل، الأمر الذى يتسبب فى حدوث تلوث فى فرع رشيد نظراً لعدم توافق مستوى المعالجة الابتدائية لمياه الصرف الصحى مع المعايير الصحية والبيئية، ولذا كان يجب تطوير المعالجة الابتدائية إلى معالجة ثانوية بجانب زيادة طاقة المحطة لاستيعاب التصرفات المستقبلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: بدء تنفيذ كوبرى هايبر للقضاء على التكدسات

وزير الاسكان

وزيرة الاستثمار

البنك الافريقى



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة