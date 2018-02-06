وزير إسرائيلى عن إلغاء بولندا زيارته بسبب محرقة اليهود: "يشرفنى قرار وارسو"





رويترز

قال وزير التعليم الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إنه يشرفه إلغاء بولندا زيارته إلى وارسو هذا الأسبوع، بسبب رفضه التراجع عن إدانة مشروع قانون يجرم الإشارة إلى تواطؤ بولندا فى المحرقة النازية.

وأمس الاثنين، ذكر الوزير نفتالى بينيت، أنه سيسافر إلى بولندا لبحث مشروع القانون الذى قال مسئولون إسرائيليون، إنه بمثابة إنكار للمحرقة، وقال بينيت، فى بيان - فى وقت لاحق - "دماء اليهود البولنديين تصرخ من باطن الأرض ولن يسكتها أى قانون"، وتابع "ألغت حكومة بولندا زيارتى لأننى ذكرت جرائم شعبها، هذا من دواعى الشرف".

وبعد بيان "بينيت"، قالت المتحدثة باسم الحكومة، إن الجانب البولندى مقتنع بأن الجانبين سيتفقان قريبا على موعد للقاء، وقالت المتحدثة يوآنا كوبسينسكا، فى بيان، أرسل إلى "رويترز"، "سنتحدث بالتأكيد عن تاريخنا المشترك قريبا".

وأدانت إسرائيل مشروع القانون البولندى بشأن المحرقة الذى أقره البرلمان الأسبوع الماضى، وينتظر قرار الرئيس أندريه دودا، بشأن التوقيع النهائى عليه، ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لمن يأتى على ذكر "معسكرات الموت البولندية" أو يشير علانية وبصورة تجافى الحقيقة إلى أن الأمة البولندية أو الدولة البولندية تواطأت فى جرائم ألمانيا النازية.