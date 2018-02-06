وزيرة الثقافة تتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب (صور)





كتب لؤى على - تصوير محمد فوزى

تفقدت منذ قليل، إيناس عبدالدايم ،وزيرة الثقافة، جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، وتجولت بأركان الجناح مشيدة بمشاركة الأزهر الشريف القوية بالمعرض هذا العام، وسط ترحيب من الزائرين.

وتأتى مشاركة الأزهر الشريف – للعام الثانى على التوالى - بجناحٍ خاص به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع، وإرساء قيَم المواطَنة والسلام المجتمعى، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، والتعريف بقضية القدس ونصرتها.

ويقع جناح الأزهر الشريف قرب بوابة (٧) من جهة شارع إسماعيل الفنجرى، كما يمكن الوصول إليه من بوابات المعرض المطلة على طريق صلاح سالم.

و الأزهر الشريف يشارك للعام الثاني في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال جناح خاص به، تم تقسيمه إلى عدة أقسام تضم مختلف هيئاته وأنشطته ، من أبرزها : ركن "مجمع البحوث الإسلامية"، الذي يقدم لرواده مجموعة من البحوث والمؤلفات التي أنتجها المجمع ويصل عددها إلى مائة وثلاثين عنوانا بين مؤلفات في اللغة والفقه والفكر والعقيدة.

ولفت بيان للأزهر أن المعرض يتواجد به عدد من علماء الأزهر الشريف، الذين يتلقون أسئلة الزوار في مختلف الجوانب الدينية ، حيث تم تخصيص ركن داخل الجناح بعنوان "2018 عام القدس" تلبية لدعوة الإمام الأكبر خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس ، بجعل العام الجاري " 2018 " عام القدس، ويضم القسم مجموعة من المؤلفات التي تؤكد عروبة القدس.

وأوضح أنه من بين الأنشطة التي جذبت أيضًا أعدادًا كبيرة من زوار معرض الكتاب "بانوراما الأزهر"، وهي "صالة عرض " تستعرض تاريخ الأزهر الشريف بطريقة عرض سينمائية شيقة.

وجاء في البيان ، أن الركن المخصص لمجلة "نور" للأطفال ، استقطب عددًا كبيرًا من الأطفال والأسر المصاحبة لهم ، للاطلاع على المجلة والفعاليات التي تقدمها في ركنها الخاص ، حيث تقدم لهم المحتوى التثقيفي المناسب لأعمارهم بطريقة "شيقة"، مع تقديم ألعاب وأنشطة ترفيهية مثل الرسم والتلوين.

وركن قطاع المعاهد الأزهرية الذي يعرض أعمال الطلاب الفنية والإبداعية التي أبهرت زوار المعرض، كما يعرض قطاع المعاهد مناهج الأزهر بالمراحل المختلفة ويشرح القائمون عليه جهود التجديد والتطوير التي حدثت بالمناهج، منوها بأن من أبرز هذه المناهج كتاب "الثقافة الإسلامية". وأقام الأزهر ركنًا خاصًا بالورش التدريبة لتعليم أشكال مختلفة من الفنون مثل : الرسم ، والمشغولات اليدوية والجلدية ، وتعليم الخط العربي، حيث توافد على هذه الورش عدد كبير من الراغبين بتعلم هذه الفنون من زوار المعرض.

ويضم جناح الأزهر : الركن الخاص بمجلس حكماء المسلمين، الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث يعرض المجلس العديد من المؤلفات التي تناقش قضايا السلام والتعايش المجتمعي والمواطنة.















































































































































