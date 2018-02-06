وزيرة التخطيط: العلاقات المصرية العمانية قوية على المستويين التجارى والاقتصادى





كتب : مصطفى عبد التواب

التقت اليوم الثلاثاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع درويش بن إسماعيل البلوشى، الوزير المسئول عن الشئون المالية فى سلطنة عمان، حيث تم بحث آليات تعزيز الانشطة الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية بالاضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة وخاصة فى قطاع التعدين والسياحة والموانئ والصناعة.

وقد جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تحفيز المستثمرين فى الجانبين من أجل الدخول فى الاستثمارات المشتركة فى تلك القطاعات وكذا تم التطرق إلى الاجراءات المتعلقة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين البلدين.

وأعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها لزيارة السلطنة وأشادت بالعلاقات الوثيقة بين البلدين قائلة "إن العلاقات المصرية العمانية علاقات وطيدة تستمد قوتها من البعد التاريخى وعمقها بين البلدين، فتربط الدولتين علاقات تجارية واقتصادية قديمة تطورت بعد قيام سلطنة عمان الحديثة إلى أبعاد سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية".

وقد نوه الوزير العمانى عن عمق العلاقات الثنائية التاريخية والسياسية بين بلاده ومصر، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .