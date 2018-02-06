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ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية بسفارة المعرفة بجامعة كفرالشيخ

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:24 م
ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية بسفارة المعرفة بجامعة كفرالشيخ ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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عُقدت ورشة عمل تحت عنوان ‏"مبادئ الإسعافات الأولية" بمقر سفارة المعرفة بالجامعة بكلية ‏التمريض ،تحت رعاية الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ‏وسفارة المعرفة بجامعة كفر الشيخ والتابعة لمكتبة الإسكندرية، في إطار البرنامج ‏التوعوي ضمن فعاليات السفارة لشهر فبراير الجاري.

حاضر في ورشة العمل  علي محمد علي المدرب بوزارة الشباب ‏والرياضة وتناولت التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية ،كمهارة قد يحتاجها أي شخص ‏حتى يتمكن من تقديم يد العون والمساعدة لغيرة من الأشخاص الذين قد يتعرضون لحادثة ‏ما أو نوبة مرضية طارئة،‏ فبالرغم من أن الإسعافات الأولية هي مجرد علاج فوري ومؤقت يقدمه المسعف ‏للمصاب بإجراءات وأدوات بسيطة لحين وصول الرعاية الطبية المتخصصة إلا أنها قد ‏تُسهم في إنقاذ حياة الإنسان والتي لا تقدر بثمن ، وهنا تتبلور أهمية التعرف على مفهوم ‏الإسعافات الأولية ومبادئها ووسائلها وكيفية التعامل مع كل حالة لتحقيق أهدافها الأساسية ‏ألا وهي إنقاذ حياة المصاب ومنع تدهور حالته ومساعدته على التماثل للشفاء.‏

وأكد الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة أن مكتبة الإسكندرية تسعى سعياً دؤوباً لنشر الثقافة والتوعية المجتمعية ولاسيما ‏بالجامعات ‏ المصرية، وأن جامعة كفرالشيخ حريصة كل الحرص على التعاون معها والاستفادة مما تُقدمه بما يخدم مصلحة الطلاب ويزيد الوعي والمعرفة لديهم لأن هذا ما تسعى إليه الجامعة.

 

 


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