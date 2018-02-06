ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية بسفارة المعرفة بجامعة كفرالشيخ

ورشة عمل عن مبادئ الإسعافات الأولية بسفارة المعرفة بجامعة كفرالشيخالثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:24 م
كفر الشيخ – محمد سليمان
عُقدت ورشة عمل تحت عنوان "مبادئ الإسعافات الأولية" بمقر سفارة المعرفة بالجامعة بكلية التمريض ،تحت رعاية الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ وسفارة المعرفة بجامعة كفر الشيخ والتابعة لمكتبة الإسكندرية، في إطار البرنامج التوعوي ضمن فعاليات السفارة لشهر فبراير الجاري.
حاضر في ورشة العمل علي محمد علي المدرب بوزارة الشباب والرياضة وتناولت التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية ،كمهارة قد يحتاجها أي شخص حتى يتمكن من تقديم يد العون والمساعدة لغيرة من الأشخاص الذين قد يتعرضون لحادثة ما أو نوبة مرضية طارئة، فبالرغم من أن الإسعافات الأولية هي مجرد علاج فوري ومؤقت يقدمه المسعف للمصاب بإجراءات وأدوات بسيطة لحين وصول الرعاية الطبية المتخصصة إلا أنها قد تُسهم في إنقاذ حياة الإنسان والتي لا تقدر بثمن ، وهنا تتبلور أهمية التعرف على مفهوم الإسعافات الأولية ومبادئها ووسائلها وكيفية التعامل مع كل حالة لتحقيق أهدافها الأساسية ألا وهي إنقاذ حياة المصاب ومنع تدهور حالته ومساعدته على التماثل للشفاء.
وأكد الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة أن مكتبة الإسكندرية تسعى سعياً دؤوباً لنشر الثقافة والتوعية المجتمعية ولاسيما بالجامعات المصرية، وأن جامعة كفرالشيخ حريصة كل الحرص على التعاون معها والاستفادة مما تُقدمه بما يخدم مصلحة الطلاب ويزيد الوعي والمعرفة لديهم لأن هذا ما تسعى إليه الجامعة.
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