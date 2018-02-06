هيئة تنمية الصادرات تنتهى من تجهيز خطة المعارض الخارجية

هيئة تنمية الصادرات تنتهى من تجهيز خطة المعارض الخارجيةالثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:00 ص
اجتماع سابق لهيئة تنمية الصادرات
كتب – إسلام سعيد
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انتهت هيئة تنمية الصادرات من خطتها للمعارض الخارجية خلال 2018، حيث تستهدف الهيئة إقامة أسابيع تجارية فى الدول الأفريقية مع التركيز على مؤتمرات إعادة الإعمار فى الدول العربية.
وكانت الهيئة عقدت اجتماعا منتصف يناير الماضى مع المجالس التصديرية، لبحث ومناقشة خطة المعارض والبعثات التجارية للعام 2018، والتعريف بالضوابط الجديدة للمشاركة فى المعارض الخارجية التى سوف تنظمها فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية.
ترأس الاجتماع شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، وشارك فيه أحمد أمين رئيس قطاع ترويج الصادرات المسئول عن المعارض الخارجية بالهيئة، بمشاركة وحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذين للمجالس.
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