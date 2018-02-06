هيئة المسح الجيولوجى: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب تايوان





(رويترز)

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن زلزالا شدته 6.4 درجة وقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرقى هوا لين فى تايوان وعلى عمق كيلومتر واحد.

ولم يتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.

كان زلزال شدته 6.1 درجة قد ضرب منطقة قريبة يوم الأحد.