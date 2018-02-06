نيفين جامع: ننفذ خطة طموحة لدعم المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز ينفذ إستراتيجية طموحة خلال هذا العام لدعم وتنمية المشرعات الصغيرة فى تسويق منتجاتها، وذلك من خلال المشاركة فى كبرى المعارض المحلية والدولية، أو إقامة معارض متخصصة لمنتجات تلك المشروعات، بما يتيح لها فرصة البيع المباشر للجمهور، أو إبرام تعاقدات داخلية وخارجية تساعدها على تطوير المشروعات واستمرارها، مشيرة الى أن الاتجاه العام لسياسة الدولة فى الوقت الراهن هو الاعتماد على زيادة التصنيع والإنتاج لكافة إحتياجاتنا الفعلية حتى نتحول لبلد منتج وليس بلد مستهلكا ونستطيع تعظيم حجم صادرتنا والمنافسة فى الأسواق العالمية .

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قامت بها رئيس الجهاز التنفيذى لتنمية المشروعات الصغيرة لمحافظة الإسماعيلية، والتى رافقها خلال المهندس محمود محرز المدير العام لفروع الجهاز بالمحافظات، وعلى رأس وفد من قيادات الجهاز في إطار سلسلة من الزيارات التي تقوم بها قيادات جهاز تنمية المشروعات، للعديد من المحافظات بهدف تفعيل الأنشطة المشتركة والعمل علي النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح طرق تعاون جديدة بين الجهاز والمحافظات لخدمة المواطنين.

وأكدت "جامع" بأن إستراتيجية الجهاز تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمزايا التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف أنواع المشروعات، وكذلك الدعم الفني والخدمات غير المالية من تسويق وتدريب وتأهيل الشباب بهدف التشغيل، موضحة أن الجهاز خلال عام 2017 قام بضخ نحو 215 مليون جنيه لتمويل حوالي 14 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يقرب من 19 ألف فرصة عمل بالإضافة الى اتاحة منح بمبلغ 24 مليون جنيه لتمويل مشروعات التدريب والتنمية المجتمعية التى أتاحت حوالي 2955 فرصة عمل.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قد أستقبل رئيسة الجهاز والوفد المرافق لها خلال الزيارة ، ثم قام المحافظ ورئيس الجهازبزيارة مكتبة مصر العامة لإفتتاح معرض المشغولات والمنتجات اليدوية لسيدات وفتيات فرع المجلس القومى للمرأة .

كما تضمنت الزيارة إفتتاح معرض المنتجات والمشغولات للشباب من أعضاء وممثلي جمعيات تنمية المجتمع المدني، ومراكز الشباب بالمحافظة والذي أقيم بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون والتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم .

وخلال المؤتمر جرى تسليم عدد من عقود الإقراض وشيكات التمويل لعدد من الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية لتنمية المشروعات الصغيرة، ورفع دخل الأسرة بالإضافة الى تسليم شهادات التقدير لعدد من المتدربين وممثلي الجهات المشاركة .

وفى الختام تبادل محافظ الإسماعيلية ورئيسة الجهاز الدروع والهدايا التذكارية .