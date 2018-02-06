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نيابة أمن الدولة تستأنف التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:58 م
نيابة أمن الدولة تستأنف التحقيقات مع محافظ المنوفية المتهم بالرشوة محافظ المنوفية المتهم بالرشوة -أرشيفية


كتبت أمنية الموجى
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استأنفت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق مع هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، فى اتهامه بالتورط فى قضية رشوة مع اثنين من رجال الأعمال.

ويواجه المحافظ تهم تسهيل استيلاء على أراضى بمدينة السادات لصالح رجال الأعمال عقب تقاضى رشوة، وتم تصوير الواقعة بالصوت والفيديو وتسجيل المكالمات بينهم، وعلى إثرها تم القبض عليه، موضحا أن أحد العاملين السابقين فى ديوان المحافظة أرشد عن المحافظ لتورطه فى قضايا فساد.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، المستشار محمود حمدى، جدد حبس المتهم الأسبوع الماضى، وأحمد سعيد أحمد مبارك، مهندس ميكانيكى وعاصم أحمد فتحى رجل أعمال، 15 يوما على خلفية استمرار التحقيقات فى القضية.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بالتحفظ على أموال محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، واثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم  بقضية رشوة ومنعهم من مغادرة البلاد.

 

 

 


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