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ننشر توزيع الخطة الدراسية لمنهج التربية الإسلامية الجديد بالأزهر

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:30 م
ننشر توزيع الخطة الدراسية لمنهج التربية الإسلامية الجديد بالأزهر قطاع المعاهد الازهرية


كتب لؤى على
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توزيع الخطة الدراسية لمنهج التربية الإسلامية الجديد – الفصل الدراسي الثاني 2017/2018 م، للصفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي، والذي أعدته لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف للمرحلة الابتدائية.

 

وجاءت الخطة على النحو التالى: الصف الأول الابتدائي شهر  فبراير 2018 م الوحدة الأولى من المعاملات الدرس الأول : تحية الإسلام - أنشطة وتدريبات الدرس الثاني : نشيد (أحب الله) – أنشطة وتدريبات، شهر مارس 2018 م الوحدة الثانية قيم وسلوك الدرس الأول : النظافة – أنشطة وتدريبات الدرس الأول : المحافظة على الماء – أنشطة وتدريبات، شهر أبريل 2018 م الوحدة الثالثة سيرة وقصص الدرس الأول : نسب النبي ومولده –أنشطة وتدريبات الدرس الثاني : طفولة النبي - أنشطة وتدريبات ،شهر مايو 2018 م تدريبات عامة على الفصل الدراسي الثاني. 

 
الصف الثاني الابتدائي شهر فبراير 2018 م الوحدة الأولى من المعاملات الدرس الأول : التهنئة بالمناسبات - أنشطة وتدريبات الدرس الثاني : التعاون – أنشطة وتدريبات ، شهر مارس 2018 م الوحدة الثانية قيم وأخلاق الدرس الأول : قيمة الوقت – أنشطة وتدريبات الدرس الأول : التسامح – أنشطة وتدريبات، شهر أبريل 2018 م الوحدة الثالثة سيرة وقصص الدرس الأول : زواج النبي – أنشطة وتدريبات الدرس الثاني : نزول الوحي على النبي – أنشطة وتدريبات،شهر  مايو 2018 م تدريبات عامة على الفصل الدراسي الثاني .
 
 الصف الثالث الابتدائي شهر فبراير 2018 م الوحدة الأولى من المعاملات الدرس الأول: فضيلة الصدق - أنشطة وتدريبات،الدرس الثاني: الأمانة في التعامل – أنشطة وتدريبات ،شهر مارس 2018 م الوحدة الثانية قيم وأخلاق الدرس الأول : الوصية بالجار – أنشطة وتدريبات الدرس الأول : الرفق بالحيوان –أنشطة وتدريبات،شهر أبريل 2018 م الوحدة الثالثة سيرة وقصص الدرس الأول : أول من آمن بالنبي – أنشطة وتدريبات الدرس الثاني : الهجرة النبوية – أنشطة وتدريبات ،شهر مايو 2018 م تدريبات عامة على الفصل الدراسي الثاني .
 

   الصف الرابع الابتدائي شهر فبراير 2018 م الوحدة الأولى من المعاملات الدرس الأول : التاجر الصدوق - أنشطة وتدريبات    الدرس الثاني : إتقان العمل – أنشطة وتدريبات،شهر  مارس 2018 م الوحدة الثانية آداب وسلوك الدرس الأول : آداب الاستئذان – أنشطة وتدريبات الدرس الأول : إكرام الضيف – أنشطة وتدريبات،شهر أبريل 2018 م الوحدة الثالثة قيم وأخلاق الدرس الأول : الإسلام دين السلام - أنشطة وتدريبات الدرس الثاني : العفو عند المقدرة – أنشطة وتدريبات،شهر مايو 2018 م  الوحدة تدريبات عامة على الفصل الدراسي الثاني.

الصف-الأول
الصف-الأول

 

الصف-الثالث
الصف-الثالث

 

الصف-الثاني_2
الصف-الثاني_2

 

الصف-الرابع_1
الصف-الرابع_1



 

 
 

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قطاع المعاهد الازهرية

التربية الاسلامية

الفصل الدراسى الثانى



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