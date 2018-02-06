نمو صافى أرباح بنك البركة مصر عام 2017 بنسبة 42 %





كتب أحمد يعقوب

أعلن بنك البركة مصر وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية والذراع الاستثمارية لها فى مصر، مواصلته تقدمه بكافة أنشطته فى نهاية 2017، حيث واصل تحقيق النتائج المالية المتميزة والنمو فى الأعمال والخدمات والمنتجات، فقد حقق إجمالى إيرادات قدرها 5,43 مليار جنيه بنسبة زيادة عن العام الماضى قدرها 51 % وصافى ربح فى نهاية السنة المالية 2017 ما قدره 725,3 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 42 % تقريبا عن العام السابق، وبلغت إجمالى الميزانية فى نهاية ديسمبر عام 2017 ما قدره 50,3 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 19% تقريبا عن نهاية العام السابق.

وبلغت إجمالى التوظيفات والاستثمارات فى ذات الفترة 33,1 مليار جنيه مصرى وبنسبة نمو قدرها 23% تقريبا عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 44,2 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2017 وبنسبة نمو قدرها 17% تقريباً عن المحقق خلال ذات الفترة من العام الماضى.

وفى هذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر والرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، عدنان أحمد يوسف يسرنا أن نشهد النمو المتميز والمضطرد فى أعمال بنك البركة مصر، حيث استطاع البنك مواصلة تحقيق النتائج التشغيلية والربحية العالية بالرغم من كافة الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة.

وأضاف عدنان "لقد استطاع بنك البركة مصر أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامى متميز فى سوق العمل المصرفى فى مصر وذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة حيث زادت قيمة إيرادات الاتعاب والعمولات التى تحققت خلال عام 2017 بنسبة نمو 39 % عما تم تحقيقه خلال عام 2016.

كما صرح بأن البنك يزاول نشاطه من خلال فروعه حاليا التى تبلغ 32 فرع موزعه على المحافظات والمدن المصرية الرئيسية بخلاف مكاتب استبدال العملة - كما يتم حالياً وضع الترتيبات اللازمة لنقل العمل بالمقر الجديد للمركز الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة مع نهاية الربع الاول من العام الحالى 2018 .

وأوضح أشرف الغمراوى نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر أن البنك يمتلك منظومة متكاملة من الاوعية الادخارية (ودائع، شهادات، صكوك) يتمتع معظمها بجوائز عمره وهيكل ودائع يتميز بوجود قاعدة عريضة من عملاء القطاع العائلى التى تتسم مدخراتهم بالثبات والرسوخ وذلك يعنى الثقة الكبيرة من جانب جمهور المتعاملين فى البنك كمؤسسة إسلامية رائده يتوافر لها كل الدعم والمساندة من الشركة الأم مجموعة البركة المصرفية وهى رائدة الصيرفة الاسلامية فى المنطقة.