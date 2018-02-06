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نقل جثة طالب عثر عليه مشنوقا بالمدينة الجامعية بالإسكندرية للمشرحة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:51 م
نقل جثة طالب عثر عليه مشنوقا بالمدينة الجامعية بالإسكندرية للمشرحة جثة - أرشيفية


الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية نقل جثة الطالب المعثور عليه معلقا بحبل من رقبته بالمدينة الجامعية، لمشرحة كوم الدكة بالإسكندرية بعد معاينة الجثمان وأخذ أقوال الطلاب.

عاينت النيابة العامة بالإسكندرية جثة الطالب وهو من محافظة مطروح يدرس بكلية الطب ومن مواليد 1998، لمعرفة سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية فى الأحادث من عدمه واستجواب شهود العيان.

وقل شهود العيان إن المبنى الذى وجد فيه الطالب مشنوقا مهجور وليس مكان إقامته، وأضافوا أنه كان لديه مشاكل مع أسرته مرجحين أن ذلك دفعه للانتحار.

 

 


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