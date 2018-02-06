نتنياهو من الجولان: نحذر من محاولة ترسيخ وجود إيران العسكرى فى سوريا





رويترز

قام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بزيارة نادرة إلى مرتفعات الجولان المحتلة اليوم الثلاثاء ونظر عبر الحدود إلى سوريا وحذر أعداء إسرائيل من الإقدام على "اختبار" قوة إسرائيل.

ويحذر نتنياهو إيران من محاولة ترسيخ وجودها العسكرى فى سوريا أو بناء مصانع للصواريخ فى لبنان.

واتهم الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريرى ورئيس البرلمان نبيه برى إسرائيل اليوم الثلاثاء بتهديد استقرار المنطقة الحدودية بين البلدين، وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى فى تصريحات بثتها وسائل الإعلام "نحن نسعى إلى السلام لكننا مستعدون لأى سيناريو، ولا أنصح أحدا بأن يختبرنا".

ولم يذكر نتنياهو إيران أو حليفتها جماعة حزب الله اللبنانية بالاسم، وكلاهما طرف أساسى فى الحرب الأهلية السورية.

ووصل نتنياهو مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة إلى نقطة مراقبة على قمة تل على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من خط وقف إطلاق النار المعلن فى عام 1974.

وقال مكتب رئيس الوزراء فى بيان إن قائد الجيش والقائد العسكرى للمنطقة الشمالية أطلعا نتنياهو وأعضاء الحكومة على الموقف الأمنى فى المنطقة.