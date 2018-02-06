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نائب الرئيس الأمريكى يصل طوكيو لمناقشة ملف كوريا الشمالية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:09 م
نائب الرئيس الأمريكى يصل طوكيو لمناقشة ملف كوريا الشمالية نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس


طوكيو (أ ش أ)
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وصل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الثلاثاء، إلى اليابان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى غدًا الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المتوقع أن يوافق الجانبان على استمرار الضغط على كوريا الشمالية لتتخلى عن تطوير برنامجها النووى والصاروخي.

ويأتى اجتماع بنس مع اَبى قبل زيارتهما لكوريا الجنوبية لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بيونج تشانج" المقرر أقامتها يوم الجمعة القادم ولقائهما مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن على التوالى. 


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