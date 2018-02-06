مقتل شخص فى اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد إعادة انتخاب رئيس هندوراس





تيجوسيجالبا(أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية فى هندوراس اليوم الثلاثاء بمقتل شخص واحد على الأقل خلال الاشتباكات التى اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين الرافضين لإعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن هوجو مالدونادو منسق لجنة حقوق الإنسان قوله إن الضحية هو جوادالوبى إسماعيل هيرنانديز ويبلغ من العمر 40 عاما، مشيرا إلى أن شهود العيان أفادوا بأن هيرنانديز قتل عندما أطلقت قوات الشرطة العسكرية الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين من على طريق سريع بالقرب من ساحل البحر الكاريبى.

وقد استمرت هذه الاحتجاجات حوالى أربع ساعات على الطريق بين منطقتى "تشولوما" و"سان بيدرو سولا" ثانى أكبر مدينة فى هندوراس.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة جاير ميزا إن هذه الواقعة قيد التحقيقات.

يشار إلى أنه وفقا لعمليات فرز الأصوات الرسمية للانتخابات التى جرت فى 26 نوفمبر الماضى فى هندوراس، فاز هيرنانديز بنسبة 42.95% مقابل 41.42% لزعيم المعارضة سلفادور نصر الله .. وقد اعترفت بعض الدول بفوز هيرنانديز (49 عاما) أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وكانت منظمة الدول الأمريكية قد أعلنت أن الانتخابات شابتها مخالفات ودعت إلى إجراء تصويت جديد.