مقتل شخص بطلق نارى فى الصدر خلال مشاجرة بدمياط.. والقبض على المتهم





دمياط عبده عبد البارى

تلقى مركز شرطة دمياط إخطارا من مستشفى دمياط التخصصى بوصول شخص جثة هامدة نتيجة تعرضه لطلق ناري في الصدر.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة دمياط وتم إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة واقتياده إلى مركز شرطة دمياط لتحرير محضر بالواقعة.