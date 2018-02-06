مقتل شخص إثر سقوط قذائف على مخيم للنازحين شمال غرب سوريا





رويترز

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن قذائف سقطت على مخيم للنازحين السوريين قرب الحدود مع تركيا، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال المرصد، وأحد سكان قرية أطمة، إن القذائف التى أصابت المخيم فى القرية الواقعة بمحافظة إدلب التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى شمال غرب سوريا، أطلقت من منطقة عفرين التى يسيطر عليها الأكراد إلى الشمال مباشرة. وذكر الساكن أن 3 قتلوا.

ويشتد القتال بين وحدات حماية الشعب الكردية والقوات التركية التى بدأت هجوما كبيرا فى المنطقة الشهر الماضى، ولم يتسن الحصول على تعليق من مسئولى وحدات حماية الشعب.