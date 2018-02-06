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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:58 ص
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مقتل جندى تركى وإصابة 5 آخرين فى هجوم على موقع مراقبة بإدلب السورية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:00 ص
مقتل جندى تركى وإصابة 5 آخرين فى هجوم على موقع مراقبة بإدلب السورية الجيش السورى


أ ش أ
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قتل جندى تركى وأصيب 5 آخرين، اليوم الثلاثاء فى هجوم على موقع مراقبة فى إدلب السورية، كما أصيب جنديان تركيان فى قصف الجيش السورى لنقطة تمركز الجيش التركى فى تلة العيس جنوبى محافظة حلب السورية .

وصرحت بذلك مصادر محلية سورية اليوم الثلاثاء، وقالت المصادر - فى تصريحها الذى نقلته قناة " روسيا اليوم " إن الأتراك بدأوا ببناء نقاط استطلاع فى منطقة تلة العيس " وأن الجنديين أصيبا جراء قصف الجيش السورى والقوات الرديفة بالمدفعية لنقطة تمركز الجيش التركى فى تلة العيس وتم إسعافهما إلى داخل الأراضى التركية فى الوقت الذى رد فيه الجيش التركى بصواريخ موجهة من داخل الأراضى التركية مستهدفا بلدة الحاضر وتلة عران.

وأشارت المصادر إلى أنه سبق للجيش التركى أن حاول الأسبوع الماضى الانتشار فى المنطقة ذاتها قبل أن يستهدف الجيش السورى والقوات الرديفة رتله العسكرى فى بلدة العيس ويرغمه على الانسحاب.

ومن جهتها، قالت القوات المسلحة التركية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن جنديا قتل، وأصيب 5 آخرين، فى هجوم بالصواريخ وقذائف المورتر، نفذه مسلحون، أمس الاثنين، خلال إقامة القوات التركية لموقع مراقبة فى محافظة إدلب السورية، وذكر البيان، أن القوات التركية ردت على الهجوم دون أن يحدد هوية المسلحين الذين نفذوه، وقال البيان، إن فردا مدنيا فى الوحدة التركية أصيب.


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