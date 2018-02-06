مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور المشير

مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور المشيرالثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:15 م
حادث مرورى-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بالرصيف أعلى محور المشير طنطاوى بدوران أبو بكر اتجاه التجمع الخامس، بسبب السرعة الزائدة ثم اصطدامها بسور الكوبرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت الأوناش لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور المشير طنطاوى بوقوع الحادث، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
لماذا ينهار بيتكوين الآن؟ بورصات العالم تكتسى باللون الأحمر والعملات الافتراضية تسبقها بالهبوط السريع.. دول العالم تحاصر العملة الإليكترونية ومنصات التداول تطمئن عملائها: ما يحدث حركة تصحيح والبيتكوين خلق ليبقى
من الجرف الصامد إلى غصن الزيتون تعددت الأسماء وقتل المدنيين واحد.. إسرائيل شنت عدوانا على قطاع غزة بحجة حماية أمنها ..وبنفس الذريعة يبيد رئيس تركيا أكراد سوريا.. قتل الأطفال وجه الشبه بين الاحتلال وجند أردوغان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة