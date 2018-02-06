مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور المشير





كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بعد اصطدامه بالرصيف أعلى محور المشير طنطاوى بدوران أبو بكر اتجاه التجمع الخامس، بسبب السرعة الزائدة ثم اصطدامها بسور الكوبرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت الأوناش لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور المشير طنطاوى بوقوع الحادث، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.