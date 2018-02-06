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مصادر بالتعليم: تقرير الصحة أوصى بعدم غلق مدرسة الشويفات الدولية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 02:20 م
مصادر بالتعليم: تقرير الصحة أوصى بعدم غلق مدرسة الشويفات الدولية الدكتور طارق شوقى - وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجنة وزارة الصحة المكلفة بمتابعة واقعة مدرسة الشويفات الدولية وما أثير بشأن وجود التهاب سحائى أوصت بعدم غلق المدرسة.

 

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقرير أكد عدم إصابة طلاب المدرسة بالالتهاب السحائى.

 

وكان أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن الوزارة أصدرت تكليفات إلى إدارة القاهرة الجديدة بتشكيل لجنة فورية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من إدارة التعليم الخاص بالوزارة؛ لمتابعة حالة مدرسة الشويفات الدولية بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه عقب قيام اللجنة بمتابعة المدرسة، تبين أن هناك تداول لبعض الأقاويل بوجود طالب بالصف السادس الابتدائى بالمدرسة مصاب بفيروس غامض وتم نقله إلى مستشفى الحميات، وعلى الفور تم إرسال لجنة للمستشفى للاطمئنان على الطالب، وأكدت اللجنة أنه تم متابعة حالة الطالب وتبين عدم صحة ذلك وأن الطالب غير مصاب بمرض الالتهاب السحائى


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التربية والتعليم

مدرسة الشويفات

الالتهاب السحائي

التهاب سحائي

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