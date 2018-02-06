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مساعد وزير الداخلية يستعرض الخطط الأمنية مع قيادات الوزارة الغربية

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:40 م
مساعد وزير الداخلية يستعرض الخطط الأمنية مع قيادات الوزارة الغربية مدير أمن الغربية


الغربية – عادل ضرة
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يعقد اللواء جمال عبد البارى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماعا مع اللواء زكى صلاح مساعد، وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالغربية، واللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، ومساعدو مدير أمن الغربية، ورؤساء أفرع البحث الجنائى على مستوى المحافظة، ومفتشى المباحث.

 

يأتى ذلك الاجتماع عقب الجولة التى قام بها اليوم الثلاثاء فى عدد من المنشآت الشرطية بمحافظة الغربية، وتفقد الحالة الأمنية.

 

ويستعرض مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام خلال الاجتماع الخطط الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية والكنائس وذلك فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

 

 


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