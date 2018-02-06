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خالد صلاح
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مسئولو الاتحاد الأوروبى يطالبون إسرائيل بإعادة بناء الفصول الدراسية المهدومة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:10 م
مسئولو الاتحاد الأوروبى يطالبون إسرائيل بإعادة بناء الفصول الدراسية المهدومة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى


أ ش أ
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دعا مسئولو الاتحاد الأوروبى إسرائيل إلى إعادة بناء فصلين دراسيين هدما فى مدرسة يمولها الاتحاد فى الضفة الغربية.

وأصدرت المكاتب التمثيلية للاتحاد الأوروبى فى القدس (المحتلة) والضفة الغربية بيانا -وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية- أعربت فيه اليوم الثلاثاء عن "قلقها الشديد" إزاء عملية هدم الفصول الدراسية، التى بُنيت فى مدرسة فلسطينية بالقرب من القدس.

وأضاف البيان "لكل طفل الحق فى الحصول على التعليم وأن على الدول الالتزام بحماية هذا الحق واحترامه والوفاء به، وذلك بضمان أن تكون المدارس أماكن آمنة للأطفال".

  وأفادت الصحيفة بأن المدرسة كانت تخدم 26 طالبا فى المدرسة الابتدائية، وأنهم نقلوا إلى دار ضيافة قريبة وصالون حلاقة لمواصلة الدروس.

  وتزعم إسرائيل إن المبنى أقيم بدون تصريح بيد أن مسئولى الاتحاد الاوروبى يقولون إنه من المستحيل تقريبا الحصول على مثل هذه التصاريح، وحث البيان إسرائيل على وقف عمليات الهدم المشابهة.


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