مرور إسنا يضبط مؤذنا وعاطلا بحوزتهما 4 تماثيل مقلدة والنيابة تخلى سبيلهما

مرور إسنا يضبط مؤذنا وعاطلا بحوزتهما 4 تماثيل مقلدة والنيابة تخلى سبيلهماالثلاثاء، 06 فبراير 2018 10:04 م
اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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ألقى رجال مرور إسنا القبض على مؤذن وعاطل عثرت بحوزتهما على 4 تماثيل يشتبه فى آثريتها داخل سيارة ربع نقل، وبعرضهما على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما لعدم آثرية التماثيل.
تمكن كمين مرورى بمدينة إسنا، من ضبط 4 تماثيل يشتبه فى آثريتها داخل سيارة يستقلها كل من "ع.أ.م" 34 سنة مؤذن بمسجد، و"م.ع.ع" 22 سنة عاطل، فتم اقتيادهما لديوان مركز شرطة إسنا، وأكدا خلال التحقيقات أنهما قاما بعمل تلك التماثيل من النحاس والحجر القديم، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 535 1غداري إسنا، وتولت النيابة التحقيق والتى قررت إخلاء سبيلهما بضمان مالى.
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