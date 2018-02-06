مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة ببنها.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة ببنها.. ويشدد على حسن معاملة المواطنينالثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:35 م
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة امنية مكبرة على مدينة بنها تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وتفقد مدير الأمن الخدمات النظامية للضباط المتواجده على المنشآت الحيوية والهامه، كما شدد على الضباط بحسن معامله الجمهور.
وأعطى مدير الأمن، توجيهات للواء محمد درويش مدير المرور، بتكثيف الحملات المرورية على المنطقه ليلا، وفى أوقات النهار، وعمل لجان مرورية ودوريات راكبة متحركة فى المنطقة لضبط السيارات المخالفة، والدراجات النارية غير المرخصة.
رافق مدير الأمن خلال الحملة، اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية، والرائد عمر حرب، مدير مرور بنها، وأحمد الشافعى مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية.
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