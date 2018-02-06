video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة ببنها.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:35 م
مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة ببنها.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة امنية مكبرة على مدينة بنها تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وتفقد مدير الأمن الخدمات النظامية للضباط المتواجده على المنشآت الحيوية والهامه، كما شدد على الضباط بحسن معامله الجمهور. 

وأعطى مدير الأمن، توجيهات للواء محمد درويش مدير المرور، بتكثيف الحملات المرورية على المنطقه ليلا، وفى أوقات النهار، وعمل لجان مرورية ودوريات راكبة متحركة فى المنطقة لضبط السيارات المخالفة، والدراجات النارية غير المرخصة.
 
رافق مدير الأمن خلال الحملة، اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية، والرائد عمر حرب، مدير مرور بنها، وأحمد الشافعى مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية.
 
IMG-20180206-WA0066
 

 

IMG-20180206-WA0067
 

 

IMG-20180206-WA0068
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلاف على رش المياه بالشارع بطوخ

القبص على هاربين من تنفيذ 37 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة