مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية لمدة 3 أيام بجزيرة العزبى

مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية لمدة 3 أيام بجزيرة العزبىالثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:54 ص
قافلة طبية - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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أعلن اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، انه سيتم عمل قافلة طبية تقوم بتوقيع الكشف الطبى المجانى، و صرف العلاج اللازم لقاطنى القرى الاكثر احتياجا .
مضيفا أنه، تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وتنظيم مبادرة " صحتك تهمنا".
وأشار، إلى أنه تم اختيار جزيرة العزبى، وستبدأ القافلة الطبية بدءا من غدا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
وأكد أبو العز، أن هذه الخطوة تأتى تفعيلا للدور المجتمعى و الانسانى، وتعظيما لدور المبادرات الانسانية لوزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن دمياط .
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