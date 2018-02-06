مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية لمدة 3 أيام بجزيرة العزبى





دمياط عبده عبد البارى

أعلن اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، انه سيتم عمل قافلة طبية تقوم بتوقيع الكشف الطبى المجانى، و صرف العلاج اللازم لقاطنى القرى الاكثر احتياجا .

مضيفا أنه، تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وتنظيم مبادرة " صحتك تهمنا".

وأشار، إلى أنه تم اختيار جزيرة العزبى، وستبدأ القافلة الطبية بدءا من غدا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأكد أبو العز، أن هذه الخطوة تأتى تفعيلا للدور المجتمعى و الانسانى، وتعظيما لدور المبادرات الانسانية لوزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن دمياط .