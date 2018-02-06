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مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية لمدة 3 أيام بجزيرة العزبى

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:54 ص
مديرية أمن دمياط تنظم قافلة طبية لمدة 3 أيام بجزيرة العزبى قافلة طبية - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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أعلن اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، انه سيتم عمل قافلة طبية تقوم بتوقيع الكشف الطبى المجانى، و صرف العلاج اللازم لقاطنى القرى الاكثر احتياجا .
 
مضيفا أنه، تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وتنظيم مبادرة " صحتك تهمنا".
 
وأشار، إلى أنه تم اختيار جزيرة العزبى، وستبدأ القافلة الطبية بدءا من غدا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
 
وأكد أبو العز، أن هذه الخطوة تأتى تفعيلا للدور المجتمعى و الانسانى، وتعظيما لدور المبادرات الانسانية لوزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن دمياط .
 
 

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