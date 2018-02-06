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محكمة بريطانية ترفض إسقاط مذكرة اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 05:43 م
محكمة بريطانية ترفض إسقاط مذكرة اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج


لندن (أ ش أ)
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قضت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء، بسريان مذكرة الاعتقال الصادرة بحق مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن مذكرة الاعتقال صدرت بحق أسانج فى 2012 عندما خرق شروط الكفالة بلجوئه إلى سفارة الإكوادور فى لندن، مضيفة أن فريق محامى أسانج طالب بسحب المذكرة قائلين إنها فقدت هدفها.

وكان أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور بلندن لتفادى ترحيله إلى السويد، حيث كان يواجه تهمتى اعتداء جنسى حينها إلا أنهما أسقطتا لاحقا، ويخشى أسانج أنه فى حال خروجه من السفارة قد يواجه المحاكمة فى الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة نشر أسرار ووثائق سرية.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت رفضت - فى وقت سابق من هذا الشهر - منح أسانج الوضع الدبلوماسي، وطالبته بمغادرة السفارة التى يسكنها منذ خمس سنوات لمواجهة العدالة.  


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