محافظ سوهاج ومدير الأمن يفتتحان منشآت شرطية جديدة بجرجا والبلينا والعسيرات





سوهاج محمود مقبول

يفتتح اليوم الثلاثاء اللواء أحمد عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، عددا من المنشآت الشرطية الخدمية بمراكز جرجا والبلينا والعسيرات وبمدينة سوهاج الجديدة.

ويحضر الافتتاح اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب.

من جانبه، قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، لإن ذلك يأتى فى إطار احتفالات الوزارة بعيد الشرطة، وتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بافتتاح المنشآت الشرطية، لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين فى سهولة ويسر وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة.

وتبدأ الاحتفالات اليوم بافتتاح قسم شرطة مدينة سوهاج الجديدة ووحدة مرور جرجا بقرية بيت خلاف وسوف يتم وضع حجر الأساس لمعسكر قوات الأمن بقطاع الجنوب بجور مقر مركز شرطة جرجا الجديد.

كما سيتم افتتاح مجمع الخدمات الشرطية بمدينة جرجا" مرافق، وأحوال مدنية وسوف يتم افتتاح الفيش المميكن بمركز البلينا ووضع حجر الأساس لمركز شرطة العسيرات.