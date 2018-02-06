محافظ دمياط : افتتاح توسعات محطة مياه البستان بتكلفة 350 مليون جنيه





دمياط عبده عبد البارى

حضر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أعمال مشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم مع المهندس محمد البدراوى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة مياه الشرب والصرف الصحى ،والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

و أعلن محافظ دمياط عن افتتاح توسعات محطة مياه البستان ( المرحلة الأولى ) بسعة 102 الف متر مكعب يوميا ( 1200 لتر ثانية)، بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لتصل قدرة المحطة الى 153 الف متر مكعب يوميا ( 1800 لتر ثانية)بتكلفة قدرها 135 مليون جنيه ليصل اجمالى تكلفة المحطة 485 مليون جنيه ،وسيتم الافتتاح خلال زيارة اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الشهر الحالى ،بالإضافة إلى وضع حجر الأساس بموقع إنشاء الخزانين الأرضيين برأس البر بسعة 4000 متر مكعب من المياه للخزان الواحد .

كما أعلن عن افتتاح محطة صرف صحي السلام وعلى الدين الأسبوع القادم، وكذا انشاء خط ناقل لمياه الشرب من محطة مياه البستان لمدينة رأس البر، وذلك لتغطية احتياجات المدينة والامتداد العمرانى والاحتياجات المستقبلية حتى عام 2037 بتكلفة تتعدى 300 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن هذا الخط يعد أحد أكبر المشروعات الخاصة بمياه الشرب في العشر سنوات القادمة، من منحة الاتحاد الأوروبي بتنفيذ شركة المقاولون العرب.



ووجه المحافظ للمهندس بدراوى باستكمال أعمال محطة معالجة صرف صحى رأس البر قبل 30 يونيو 2018 وذلك استعدادا لموسم الصيف باعتبارها من أكبر محطات المعالجة بالمحافظة .



كما وجه محافظ دمياط بإزالة 3 خزانات مياه علوية بقرى دقهلة وكفر العرب والحورانى ،لخطورتهم الداهمة وذلك لوجود عيوب شديدة فى الخرسانة المسلحة ووجود تآكل بالسلالم .

وصرح المحافظ أنه تم الاتفاق على تنفيذ الإزالة التامة للخزانات ،خلال شهرين فقط حيث انهم غير مستخدمين منذ عدة سنوات ،وبالتالى لايوجد أى جدوى من وجودهم وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمنشآت الموجودة بالمنطقة المحيطة بكل خزان.