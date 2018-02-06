محافظ الشرقية: تثبيت 18 ألف معلم متعاقد بالتربية والتعليم

محافظ الشرقية: تثبيت 18 ألف معلم متعاقد بالتربية والتعليمالثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:30 م
محافظ الشرقية
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أعلن محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، تثبيت 18 ألفا و15 من العاملين المتعاقدين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة في إطار خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتقنين أوضاع كافة العمالة المؤقتة بالدولة وتوفير الدرجات والمجموعات النوعية لهم.
وأوضح محافظ الشرقية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن التثبيت يشمل فئات المعلمين والإداريين والخدمات المعاونة الذين مضي على تاريخ تعاقدهم أكثر من ثلاث سنوات متصلة ويهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنظيم العمل دون الإخلال بحق المواطن.
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