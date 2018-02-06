محافظ الدقهلية ورئيس شركة المياه يضعان حجر أساس 5 محطات مدمجة





الدقهلية شريف الديب

يضع الدكتور أحمد الشعراوى – محافظ الدقهلية، ويرافقه المهندس عزت الصياد رئيس شركة مياه الدقهلية، حجر الأساس لـ5 محطات مياه مدمجة بمركزى بلقاس ونبروه، وهى محطات مياه تعمل بنظام الترشيح الفائق بكل من موقع محطة مياه الشوامى والتى ستعمل بطاقة تشغيلية حوالى 5 آلاف م3/يوم، وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون جنيه؛ لتخدم مجلس قرى الشوامى وبلقاس خامس ومحطة بقرية بسنديلة، تعمل بطاقة تشغيلية حوالى 5 آلاف م3/يوم، وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون جنيه؛ لتخدم مجلس قروى الزهراء وبسنديلة والسبخاوية والحاج شربينى. ومحطتين بقرية نشا، ومحطة بقرية ميت عباد بمركز نبروه؛ والتى ستعمل بطاقة تشغيلية حوالى 15 ألف م3/يوم، وبتكلفة استثمارية تبلغ 90 مليون جنيه؛ لتخدم قرى مركز نبروه.

ويزور المحافظ محطة مياه الشرب بجمصة؛ لتفقد سير العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة لزيادة طاقتها إلى 68 ألف م3/ يوم. بينما سيتم افتتاح محطة رفع صرف صحى كوم النور (3) بميت غمر يوم الأربعاء القادم، والتى ستعمل بطاقة تشغيلية حوالى 70 لتر/ثانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لكل من المحطة وخط الطرد حوالى 8 ملايين جنيه، بينما تكلفت شبكة الانحدار بكوم النور حوالى 12 مليون جنيه؛ لتخدم جزءا من قرية كوم النور.