محافظ الإسكندرية: عبد السلام المحجوب سبب مشكلة للمحافظين من بعده





الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن اللواء محمد عبد السلام المحجوب، تسبب فى مشاكل كبيرة لدى المحافظين الذين أتوا بعده، لأنه صنع حالة حب فى الشارع السكندرى، وإنجازاته ظاهرة للجميع، ونضعه قدوة نتحرك على أساسها.

وأضاف سلطان فى كلمته باللقاء الذى نظمته جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية، برئاسة المهندس عوف همام، تحت عنوان "لقاء الوفاء"، اليوم الثلاثاء، بحضور محافظى الإسكندرية السابقين، عبد السلام المحجوب، وطارق فرحات ،وهانى المسيرى، أن المجهود الذى يتم العمل به فى مواجهة الأمطار بدأه اللواء رضا فرحات، مشيرا إلى أن الإسكندرية مدينة صعبة جدا بخلاف باقى المحافظات.

وأشاد سلطان، بموقف القوات المسلحة ودعمهم وتعاونهم فى جميع المشروعات التى تتم فى المحافظة.