محافظ الإسكندرية: البدء فى محور ترام الرمل يناير 2019

محافظ الإسكندرية: البدء فى محور ترام الرمل يناير 2019الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:31 م
محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه يتم العمل على حل أزمة المرور فى المحافظة ، من خلال عدة مشروعات أهمها مشروع تطوير المحمودية، بإجراء تغطية صناعية لجزء منها وردمه بالكامل.
وأضاف سلطان، فى كلمته بلقاء الوفد الذى نظمته جمعية محبى ومبدعى الإسكندرية، برئاسة المهندس عوف همام، لتكريم جميع محافظى الإسكندرية السابقين، أنه يتم العمل على تطوير محور ترام الرمل، ويقوم المهندس الاستشارى الخاص بالمشروع بالعمل عليه، على أن يتم البدء الفعلى للمشروع يناير 2019.
وأكد سلطان بدء العمل فى محور قطار أبى قير بعد ترام الرمل وهو مشروع كبير ممتد من أبى قير حتى برج العرب من أجل تسهيل حركة المرور.
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