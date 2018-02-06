محافظ أسوان: 36 % نسبة تنفيذ المشروعات باعتمادات 124 مليون جنيه





أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بأن نسب التنفيذ للمشروعات ،التى تم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2017/2018 ،بإجمالى إعتمادات 124,5 مليون جنيه بعد ضخ اعتمادات إضافية تقدر بـ 20,2 مليون جنيهاً، بجانب الاعتمادات المالية المركزية للمشروعات الكبرى، وصلت إلى 36 %.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى، اليوم الثلاثاء، برئاسة محافظ أسوان، وحضور اللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة، ومديرى المديريات الخدمية والهيئات الحكومية.

وخلال الاجتماع أستفسر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، من مدير عام الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية تعريف المواطنين بمقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم وأرقامهم المدرجة فى الكشوف الانتخابية.

وأوضح مدير الشركة بأنه يتم تحقيق ذلك من خلال الاتصال برقم 141 من التليفون الأرضى ،حيث يتم توضيح المواطن للرقم القومى له، فيما سيتم قبل انطلاق العرس الانتخابى بأسبوع تفعيل خدمة 5151 على شبكات المحمول الأربعة للحصول على الرقم الإنتخابى ومقر اللجنة بواسطة الرقم القومى للمواطن.

ووجه المحافظ، رئيس مدينة أبو سمبل بإعداد بيان شامل وتفصيلى عن عدد الجمعيات الأهلية بدائرة المدينة وحجم الأعمال والأنشطة الخدمية التى تقدمها للأهالى حتى يتسنى الوقوف على مدى الحاجة لإقامة جمعيات أخرى طبقاً للكثافة السكانية واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وكلف حجازى، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، بالدراسة الوافية لمطلب مصلحة الضرائب العقارية والخاصة بضرورة سداد طالبى الخدمة الضريبية للمستحق عليه من الضريبة العقارية وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، فضلاً عن قيام هيئة الأبنية التعليمية ،بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن ،بشأن عرض أى مقترحات خاصة بإنشاء مبانى جديدة بالمدارس القائمة عقب المعاينة الفنية والهندسية ،وعرض ذلك على المحافظ شخصياً لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإنشاء وخاصة أن الهدف الرئيسى من إنشاء المدارس الجديدة، ليس لتخفيض الكثافة داخل الفصول ولكن للقضاء على بعد المسافات بين المدرسة ومحل إقامة الطالب.

وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع قناة طيبة ووسائل الإعلام المختلفة، لإبراز الإيجابيات وما يتم بذله من جهود فى كافة القطاعات الخدمية لتوضيحها أمام المواطنين والرأى العام بمنتهى الشفافية والمصداقية، هذا فيما شهدت الجلسة موافقة المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2 بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو لإقامة مسجد الشيخ جراد.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 180م2 لمسجد الاستقامة بمنطقة خور عواضة بمدينة أسوان ، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 متر مربع لإقامة مدرسة إعدادية بقرية الدكة بنصر النوبة.