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محافظ أسوان: تشكيل لجان فرعية بمراكز المحافظة لتقنين أراضى الدولة

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:02 ص
محافظ أسوان: تشكيل لجان فرعية بمراكز المحافظة لتقنين أراضى الدولة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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قال اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إن المحافظة تم اختيارها ضمن أفضل 5 محافظات فى الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها، طبقا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية خلال مايو الماضى، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل الحفاط على حق الدولة واسترداد جميع الأراضى المتعدى عليها بالشكل المطلوب طبقا للوائح والقوانين وفى إطار من العدل والشفافية الكاملة.

 

وأضاف محافظ أسوان لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر القرار رقم 384 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجان المعنية بحصر تلك الأراضى وتقنين أوضاعها على مستوى مراكز المحافظة، موضحا بأنه تم تشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز الخمسة تضم فى عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة من أجل تحقيق الأعمال المنوطة بها بالشكل المطلوب.

 

وأشار اللواء حجازى، أنه طبقا للقرارات التى تم اتخاذها بشأن تقنين حالات واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، فقد تم فتح باب تلقى الطلبات اعتبارا من أول يونيو الماضى وحتى نهاية أغسطس 2017 ، فيما جارى الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بالتنسيق مع مركز الـ GIS.

 


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