محافظة شمال سيناء تودع سكرتيرها العام بتكريم رسمى وشعبى





شمال سيناء ـ محمد حسين

ودعت اليوم محافظة شمال سيناء، سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدنى، بتكريم رسمى وشعبى نظم فى قاعة احتفالات المحافظة،

بعد بلوغه السن القانونية، وحضر الاحتفال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وعبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ، رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات التنفيذية ورؤساء الإدارات المركزية وأعضاء الجهاز التنفيذى فى المحافظة، ورحمى بكير عضو مجلس النواب عن دائرة العريش ، وعدد من الأهالى.

وقام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بمنحه درع المحافظة وشهادة تقدير باسم المحافظة، تقديرًا علي تفانيه فى العمل خلال فترة خدمته فى المحافظة .

وأكد المحافظ خلال حفل التكريم ،أن المحافظة ستقيم حفلا كبيرًا لتكريم للمحالين الى المعاش خلال السنوات الماضية، تحت شعار" يوم الوفاء " تقديرًا لما بذلوه من جهد خلال فترات عملهم فى المحافظة .

ووجه المحافظ التحية للقوات المسلحة والشرطة المدنية ورجال القضاء وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة بالكامل ، وكذا لمؤسسات المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية على الدور الكبير والجهد المبذول على أرض شمال سيناء .

وعبر اللواء محمد السعدنى عن سعادته بهذا التكريم ، وأن ما سمعه من كلمات طيبة من الحضور كان لها الأثر الكبير فى نفسه، كما أن سعادته أكبر بكلمات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء فى حقه مؤكدًا على أن هذه الكلمات أكبر تكريم له .