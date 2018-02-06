مجلس الذهب العالمى: تراجع الطلب لأقل مستوى فى 8 أعوام فى 2017





رويترز

قال مجلس الذهب العالمى، اليوم الثلاثاء، إن موجة صعود متأخرة لمشتريات الذهب الحاضرة لم تفلح فى الحيلولة دون تراجع الطلب فى 2017 إلى أقل مستوى منذ 2009 إذ كان تأثير تراجع استثمارات الصناديق أقوى من زيادة استهلاك الحلى.

وأوضح المجلس فى أحدث تقرير فصلى لاتجاهات الطلب أن الطلب العالمى على الذهب نزل 7% فى 2017 إلى 4071.7 طن وهو أقل مستوى فى ثمانية أعوام.

وقال المجلس الذى تموله صناعة تعدين الذهب إن الطلب لغرض الاستثمار نزل نحو الربع بسبب تراجع التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، فى حين ارتفعت أسعار الذهب العام الماضى بفضل ضعف الدولار فإن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود بورصات الأسهم حد من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمار.

وقال المجلس إن إجمالى مشتريات الصين بلغ 953.3 طن العام الماضى بينما وصل الطلب فى الهند إلى 726.9 طن وتوقع أن تكون المشتريات عند نفس المستوىه هذا العام، للهند بين 700 و800 طن والصين بين 900 وألف طن.

وتوقع المجلس أن ينزل الطلب على الذهب فى الهند عن متوسط عشر سنوات للعام الثالث على التوالى فى 2018 بسبب زيادة الضرائب وقواعد الشفافية الجديدة، ما قد يحد من موجة تعافى المشتريات التى شهدها العام الماضى.

وقال التقرير إن الطلب فى الهند زاد 9% فى 2017 مقارنة بالعام السابق فى حين زاد الطلب على الحلى الذهبية 12% مقارنة بعام 2016.

وقد يعنى تراجع الطلب فى الهند ثانى أكبر مستهلك للذهب فى العالم، كبح الأسعار العالمية التى زادت ثمانية بالمئة منذ منتصف ديسمبر فى حين أن انخفاض واردات الهند قد يسهم فى خفض العجز التجارى.

كان متوسط الطلب السنوى فى الهند على مدى السنوات العشر الأخيرة 840 طنا.