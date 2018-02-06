مايك بنس: لم أتقدم بطلب لإجراء اجتماع مع مسئولى كوريا الشمالية





واشنطن (أ ش أ)

قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس اليوم الثلاثاء، "إنه لم يطلب إجراء اجتماع مع مسئولين من كوريا الشمالية خلال أولمبياد بيونج تشانج الشتوية التى ستقام يوم الجمعة القادمة فى كوريا الجنوبية ؛ إلا أنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية اجتماعه بالمسئولين.

وأضاف بنس ، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية ، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يؤمن دائمًا بإجراء محادثات غير أن بنس أكد أنه لم يطلب إجراء أى اجتماعات قائلًا سنرى ماذا سيحدث".

وتابع : "رسالتى أيًا كان المكان وأيًا كان الحضور ستكون نفسها"، موضحًا أن رسالته هى أن كوريا الشمالية يتعين عليها أن تتخلى عن برنامج أسلحتها النووية وتطلعاتها الصاروخية تمامًا وإلى الأبد.

وجاءت تصريحات بنس بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون التى قال فيها إنه مازال هناك احتمال بإجراء اجتماع بين بنس ومسئولى كوريا الشمالية خلال أولمبياد بيونج تشانج.

وكان مسئولو وزارة الخارجية الأمريكية استبعدوا من قبل احتمال عقد اجتماع بين مسئولى واشنطن وبيونج يانج خلال دورة الألعاب الأولمبية غير أن تصريحات تيلرسون تعد بمثابة أول مؤشر على احتمال عقد اجتماع بين مسئولى البلدين.