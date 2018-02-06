ماذا قال تقرير البنك الدولى عن قيمة الثروة فى مصر ؟





رانيا فزاع

كشف تقرير البنك الدولى عن معدل الثروات فى العالم والعوامل المؤثرة بها، ومنها عدد من دول الشرق الأوسط مثل المغرب ومصر ، واختص التقرير فى جزء منه بالمغرب ومقارنتها بعدد آخر من دول الشرق الأوسط منها مصر وفيما يلى أهم ما جاء عن مصر فى التقرير .

1- تعتبر مصر ولبنان والأردن وإسبانيا وتونس ضمن دول فوق الدخل المتوسط وفق تقرير الثروات الصادر عن البنك الدولى ، وإن كانت مصر لم تستطع الحفاظ على مستوياتها من التقدم فى معدل الثروة .

2- وقف معدل الثروة للفرد فى المغرب عند 40000 دولار أمريكى عام 2014 ، و فى مستوى مشابه أتت مصر ولكن بمعدل أقل من الأردن ولبنان وتونس.

3- معدل ثروة الفرد بإسبانيا جاء 8 أمثال ونصف معدل ثروة الأفراد فى المغرب ، ورغم ذلك انخفضت الثروة فى إسبانيا للأفراد عنها مقارنة بالعقود الماضية بسبب الأزمة المالية 2008.

4- سجل معدل الثروة للفرد فى لبنان والأردن وتونس للفرد معدل مرتفع عن 53000 دولار ، كما أثرت أسعار النفط على معدل الثروة أيضا فى عام 2010 ، ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط وبدء الاقتصاديات فى التعافى من الأزمة المالية .

5- النمو فى مصر والمغرب اختلفت طرقه ففى حين بدأ النمو يتجاوز الموارد الطبيعة ولا يقتصر عليها فقط فى مصر حدث العكس فى عمان ، فمعدل النمو فى الموارد الطبيعة فى 2010 كان 6.4 % بينما النمو فى رأس المال المنتج كان 8.4 % .

6- والعكس حدث فى مصر معدل نمو الموارد الطبيعة كان 1.9 % عام 2010 مقارنة بـ4.3 % نمو فى رأس المال المنتج وكنتيجة لنمو معدل الإنتاج والصادرات.