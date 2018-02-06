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الثلاثاء، 06 فبراير 2018 06:29 م
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ماذا قال تقرير البنك الدولى عن قيمة الثروة فى مصر ؟

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:26 م
ماذا قال تقرير البنك الدولى عن قيمة الثروة فى مصر ؟ دولارات - أرشيفية


رانيا فزاع
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كشف تقرير البنك الدولى عن معدل الثروات فى العالم والعوامل المؤثرة بها، ومنها عدد من دول الشرق الأوسط مثل  المغرب ومصر ، واختص التقرير فى جزء منه بالمغرب ومقارنتها بعدد آخر من دول الشرق الأوسط منها مصر وفيما يلى أهم ما جاء عن مصر فى التقرير .

1-  تعتبر مصر ولبنان والأردن وإسبانيا وتونس ضمن دول فوق الدخل المتوسط  وفق تقرير الثروات الصادر عن البنك الدولى ، وإن كانت مصر لم تستطع الحفاظ على مستوياتها من التقدم فى معدل الثروة .

  2- وقف معدل الثروة للفرد فى المغرب عند 40000  دولار أمريكى  عام 2014 ، و فى مستوى مشابه أتت مصر ولكن بمعدل أقل  من الأردن  ولبنان وتونس.

  3-  معدل ثروة الفرد بإسبانيا جاء 8 أمثال ونصف معدل ثروة الأفراد فى المغرب ، ورغم ذلك انخفضت الثروة فى إسبانيا للأفراد عنها مقارنة بالعقود الماضية  بسبب الأزمة المالية 2008.

4- سجل معدل الثروة للفرد فى  لبنان والأردن وتونس للفرد معدل مرتفع عن 53000 دولار ، كما أثرت أسعار النفط على معدل الثروة أيضا فى عام 2010 ، ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط وبدء الاقتصاديات فى التعافى من الأزمة المالية .

5- النمو فى مصر والمغرب اختلفت طرقه ففى حين بدأ النمو يتجاوز الموارد الطبيعة ولا يقتصر عليها فقط فى مصر حدث العكس فى عمان ، فمعدل النمو فى  الموارد الطبيعة فى 2010 كان 6.4 %  بينما النمو  فى  رأس المال المنتج كان 8.4  % .

6- والعكس حدث فى مصر معدل نمو  الموارد الطبيعة كان 1.9 %  عام 2010 مقارنة بـ4.3 %  نمو فى رأس المال المنتج  وكنتيجة  لنمو  معدل الإنتاج والصادرات.


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