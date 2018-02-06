لجنة الدفاع بالبرلمان العراقى: جهات انفصالية تروج لتنظيم "الرايات البيض"





بغداد (أ ش أ)

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقى حاكم الزاملى اليوم الثلاثاء، إن هناك جهات انفصالية تقف خلف ما يسمى بتنظيم (الرايات البيض).

وأوضح الزاملى - فى تصريح أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن هذا التنظيم يمثل الخلايا والأفراد الهاربين من عصابات (داعش) الارهابية، مشيرا إلى أن وكالات الاستخبارات العالمية نجحت - فى الفترة ما بين 2003 إلى 2014 - فى صنع حركات تكفيرية متطرفة فى العراق.. وأن تلك الحركات كانت تحت عناوين ومسميات مختلفة كالقاعدة وشورى المجاهدين وتنظيم القاعدة فى العراق ودولة العراق الاسلامية ودولة العراق وبلاد الشام وأخيرا داعش وغيرها".

واعتبر البرلمانى العراقى أن ما يشاع حول نشوء تنظيم إرهابى باسم (الرايات البيض) هو "جس نبض ومحاولة إنعاش الفكر المتطرف لداعش، خصوصا فى أطراف حدود المناطق التى سيطر عليها فى وقت سابق".

ولفت الزاملى إلى أن القوات المشتركة والاجهزة الاستخبارية أعدت خطة محكمة لملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية تحاول زعزعة الأمن فى مناطق طوزخرماتو وكركوك.

كانت قيادة الحشد الشعبى قد أكدت - فى وقت سابق - نجاحها فى "تحييد" جماعة (الرايات البيض) فى أطراف كركوك وقضاء (طوز خورماتو) التابع إداريا لمحافظة صلاح الدين.