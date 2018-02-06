video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لجنة الدفاع بالبرلمان العراقى: جهات انفصالية تروج لتنظيم "الرايات البيض"

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:29 م
لجنة الدفاع بالبرلمان العراقى: جهات انفصالية تروج لتنظيم "الرايات البيض" البرلمان العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقى حاكم الزاملى اليوم الثلاثاء، إن هناك جهات انفصالية تقف خلف ما يسمى بتنظيم (الرايات البيض).

وأوضح الزاملى - فى تصريح أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن هذا التنظيم يمثل الخلايا والأفراد الهاربين من عصابات (داعش) الارهابية، مشيرا إلى أن وكالات الاستخبارات العالمية نجحت - فى الفترة ما بين 2003 إلى 2014 - فى صنع حركات تكفيرية متطرفة فى العراق.. وأن تلك الحركات كانت تحت عناوين ومسميات مختلفة كالقاعدة وشورى المجاهدين وتنظيم القاعدة فى العراق ودولة العراق الاسلامية ودولة العراق وبلاد الشام وأخيرا داعش وغيرها".

واعتبر البرلمانى العراقى أن ما يشاع حول نشوء تنظيم إرهابى باسم (الرايات البيض) هو "جس نبض ومحاولة إنعاش الفكر المتطرف لداعش، خصوصا فى أطراف حدود المناطق التى سيطر عليها فى وقت سابق".

ولفت الزاملى إلى أن القوات المشتركة والاجهزة الاستخبارية أعدت خطة محكمة لملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية تحاول زعزعة الأمن فى مناطق طوزخرماتو وكركوك.

كانت قيادة الحشد الشعبى قد أكدت - فى وقت سابق - نجاحها فى "تحييد" جماعة (الرايات البيض) فى أطراف كركوك وقضاء (طوز خورماتو) التابع إداريا لمحافظة صلاح الدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن تنظيم "الرايات البيضاء" فى العراق.. متى ظهر التنظيم الإجرامى.. من يقوده؟.. كم يبلغ عدد منتسبيه؟ أين يتمركز عناصره ؟.. وما هى تحركات الجيش العراقى لمواجهة خطره؟

الحشد الشعبى العراقى: نجحنا فى تحييد جماعة "الرايات البيض" بأطراف كركوك

البرلمان العراقى

الرايات البيضاء

تنظيم الرايات البيضاء

اخبار العرب

داعش



لا تفوتك
البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

البدرى: أرفض نغمة حسم الدورى والبطولة تحمل مفاجآت عديدة

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

إحالة 11 ممرضة للتأديب بسبب الممارسات غير الأخلاقية مع نزلاء "العباسية"

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

مصر تقيم جسورا مع السلطنة.. الرئيس السيسي يلتقى كبار المستثمرين فى عمان.. وزير التجارة يدعو كبرى شركات مسقط لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرية.. ويؤكد: دور محورى لمجتمع البلدين فى تحقيق نقلة اقتصادية

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

أشرف زكى يفاجئ الوسط الفنى ويستقيل من منصب نقيب المهن التمثيلية.. الجمعية العمومية ترفض.. ووفد من الفنانين يلتقونه لإقناعه بالعودة..والنقيب: المناخ غير مناسب.. ومصدر: فنانون لايعملون يضغطون عليه لتوفير فرص لهم

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة