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لافروف يبحث مع نظيره الفرنسى الوضع فى سوريا ونتائج مؤتمر سوتشي

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 12:02 ص
لافروف يبحث مع نظيره الفرنسى الوضع فى سوريا ونتائج مؤتمر سوتشي وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، هاتفيا مع نظيره الفرنسى جان إيف لو دريان، الاثنين، الوضع فى سوريا، كما أبلغ لافروف نظيره الفرنسى بنتائج مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي، وأكدا على الالتزام بالخطة المشتركة حول النووى الإيراني.


جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية الروسية، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، وأضاف: "تركز تبادل الآراء حول الأجندة الدولية على المشكلة السورية، وقد أكد الجانبان على عدم وجود بديل لتسوية النزاع على أساس قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254".


وتابع البيان: "أبلغ لافروف نظيره الفرنسى بنتائج مؤتمر الحوار الوطنى فى سوتشى ... والذى أعطى دفعة إيجابية قوية لعملية جنيف فى إطار الأمم المتحدة". 
وأضاف البيان أن الوزيرين "أكدا على أهمية الالتزام بخطة العمل المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووى الإيراني، ودعيا للالتزام الصارم بخطة العمل الشاملة حول تسوية البرنامج النووى الإيراني".

 


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