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كازاخستان: نرجح انعقاد الجولة التاسعة لمفاوضات أستانة حول سوريا خلال فبراير

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:29 ص
كازاخستان: نرجح انعقاد الجولة التاسعة لمفاوضات أستانة حول سوريا خلال فبراير مفاوضات أستانة - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمانوف، أن أطراف مفاوضات أستانة للتسوية السورية يحضرون لعقد الجولة التاسعة.

وقال عبد الرحمانوف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن "المعلومات التى نتلقاها من الدول الضامنة لعملية أستانة، وهى روسيا وتركيا وإيران، تؤكد أن الأطراف المعنية تضع ترتيبات الجولة الجديدة من المحادثات وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا".

وأضاف أن "الموعد قد يكون فى الثلث الأخير من فبراير الحالى"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومات تتطلب تأكيدا نهائيا من الدول الضامنة"، يذكر أن الجولة الأخيرة من مباحثات أستانا، جرت يومى 21 و22 ديسمبر الماضي، وتلتها خطوات أخرى فى إطار التسوية السورية، منها المحادثات بين الأطراف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة فى فيينا، ومؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى الروسية أواخر يناير الماضى.


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