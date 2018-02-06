قراصنة يفرجون عن ناقلة نفط تقل طاقما من 22 هنديا فى خليج غينيا





رويترز

قالت شركة أنجلو-ايسترن التى تدير ناقلة النفط مارين إكسبرس وتتخذ من هونج كونج مقرا لها إن القراصنة أفرجوا اليوم الثلاثاء عن الناقلة التى كانت تقل طاقما من 22 هنديا وتنقل 13500 طن من البنزين.

وأضافت الشركة "تفيد الأنباء بأن جميع أفراد الطاقم بخير وأن الشحنة لا تزال على متن الناقلة".

كانت الشركة أعلنت عن فقدان الناقلة فى خليج غينيا بعد انقطاع الاتصال بها فى بنين يوم الجمعة.

ويقول خبراء إن خليج غينيا بات هدفا على نحو متزايد للقراصنة الذين يسرقون الشحنات ويطالبون بفدى رغم تراجع حوادث القرصنة على مستوى العالم.

وأفاد تقرير أصدره المكتب الدولى للملاحة البحرية فى يناير كانون الثانى أن السفن فى تلك المنطقة كانت هدفا لسلسلة من الحوادث المتعلقة بالقرصنة العام الماضى مما يوضح أن المياه قبالة غرب أفريقيا منطقة محل قلق متزايد.