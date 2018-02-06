فيديو وصور.. غادة والى تؤكد أهمية تقديم خدمات مالية جديدة تناسب كافة العملاء

فيديو وصور.. غادة والى تؤكد أهمية تقديم خدمات مالية جديدة تناسب كافة العملاءالثلاثاء، 06 فبراير 2018 09:15 م
غادة والى خلال مشاركته بمؤتمر المالية
كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مؤتمر البنك المركزى اليوم هام لأنه يتحدث عن أحدث ما وصلتإليه تكنولوجيا المعلومات فى مجال الشمول المالى وما وصل إليه الاقتصاد فيما يخص التمويل الصغير والمتناهى الصغر، لافتة إلى أن أحد وسائل الشمول المالى هى الشركات التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات لإتاحة الإقراض والتحويلات النقدية والإطلاع على ما تقوم به الشركات والبنوك المركزية فى دول العالم، وكيف تتحول إلى بنوك بدون فروع وكيف تتم التحويلات المالية على التليفون، وأن يتمكن المواطن من الحصول على قرض بدون الحاجة للعديد من الأوراق.
وأضافت غادة والى، فى تصريحات على هامش مشاركتها فى مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا " تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى: "إننا موجودون اليوم فى هذا المؤتمر، لأننا معنيون بتقديم العديد من التحويلات النقدية من دعم نقدى وتحويل معاشات وقروض متناهية الصغر، وهذه الخدمات المالية الجديدة مصممة لخدمة العملاء ذى الحجم الصغير وفى غير القطاع الرسمى".
شارك فى المؤتمر نحو 500 مشارك من داخل وخارج مصر و50 خبيرًا فى مقدمتهم رؤساء البنوك العاملة فى مصر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات التى تعرض أحدث التقنيات التكنولوجية.
غادة والى
غادة والى وزيرة التضامن وطارق عامر محافظ البنك المركزى
غادة والى خلال مشاركتها بمؤتمر المالية
غادة والى خلال المؤتمر
وزيرة التضامن خلال مشاركتها بمؤتمر المالية
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