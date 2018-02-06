فيديو.. والدة الصيدلى الشاب المقتول بأمريكا: السرقة وراء قتل نجلى





كتب إبراهيم حسان

كشفت د. منى شفيق، والدة أندرو سمير، الصيدلى الشاب المقتول فى أمريكا، تفاصيل مقتل نجلها بالولايات المتحدة، وقالت إن الحادث كان بغرض سرقته، حيث تم إطلاق النار عليه عند عودته إلى المنزل وخروجه من سيارته.

وأضافت والدة الضحية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش عبر قناة النهار، أن وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيلة مكرم، قامت بجهد كبير فى انهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه القضية، حتى القبض على المتهمين، مشيره إلى أن نجلها كان يبلغ من العمر 28 عاما، ولم تكن لديه عداءات مع أحدا على الإطلاق.

وأعلنت السفارة المصرية فى واشنطن، أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على مرتكبى حادث إطلاق النار الذى أودى بحياة المواطن المصرى "أندرو سمير قلتة".

وذكرت السفارة - فى بيان لها الأحد الماضى، أنه فى إطار متابعتها لحادث مقتل المواطن "أندرو سمير قلتة" الذى لقى مصرعه نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مجهولين مساء يوم 28 يناير الماضى، قام المستشار نادر سعد القنصل المصرى فى واشنطن فور علمه بتفاصيل الحادث بالاتصال بخالة الفقيد "ليلى إسكندر" للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة التحقيقات مع السلطات الأمريكية وحثها على منح الموضوع أقصى اهتمام ممكن مع سرعة الإفراج عن الجثمان حتى يتسنى اتخاذ إجراءات نقله ليدفن فى أرض الوطن.