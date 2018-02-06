فيديو.. غرفة التجارة العربية البرازيلية: دراسة لتفعيل التبادل التجارى





كتب: حسام الشقويرى

كشف تامر منصور نائب رئيس الغرفة العربية البرازيلية للشئون الإستراتيجية والشرق الاوسط أن الغرفة أعدت دراسة لوجيستية موسعة، لبحث أهم الطرق وكيفية تقصير المسافة على المنتجات البرازيلية والمصرية ، وتفعيل عملية التبادل التجارى، بحيث أن الحاويات من البلدين تكون محملة بالمنتجات من مصر للبرازيل او العكس.

وأضاف منصور فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن اجتماع أعضاء الغرفة اليوم والمجلس التصديرى للمنتجات الغذائية ووزير الصناعة بالتعاون مع الأكاديمية العربية، يعد كبداية وخطوة أولى بعد اتفاقية الميركسور لدعم تصدير المنتجات الغذائية المصرية للبرازيل.

ولفت إلى أن المنتدى المنتدى العربى البرازيلى الذى سوف يقام فى 2 ابريل المقبل بالتعاون مع الحكومة البرازيلية وجامعة الدول العربية ويفتتحه الرئيس البرازيلى ميشيل تامر، تم دعوة العديد من وزراء الحكومة المصرية للمشاركة فيه وعلى رأسهم وزارتى الإستثمار والصناعة والجهات الحكومية ورجال الأعمال، بهدف زيادة التبادل التجارى بين مصر والبرازيل بصفة خاصة وبين البرازيل والعالم العربى بصفة عامة.