video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تصدر أول شحنة فراولة من قطاع غزة إلى الكويت

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 07:12 ص
فلسطين تصدر أول شحنة فراولة من قطاع غزة إلى الكويت فراولة


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية فى قطاع غزة اليوم البدء بتصدير شحنة من الفراولة إلى دولة الكويت لأول مرة بهدف تحسين أوضاع المزارعين الفلسطينيين.

وقال مدير التسويق والمعابر فى الوزارة تحسين السقا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم تصدير طن واحد من شحنة الفراولة للبدء بتسويقها فى الكويت من اجل دعم المنتج الفلسطينى وزيادة دخل المزارع مع تردى الاوضاع الحالية.

وأكد السقا أن المنتجات الفلسطينية تعتبر "من أجود المنتجات العالمية وكانت تصدر إلى أوروبا"، مشيرا إلى صعوبة نقل البضائع من قطاع غزة إلى العالم الخارجى عبر معبر (كرم أبو سالم) التجارى بجنوبى القطاع.

ولفت إلى تصدير نحو 40 طنا من الفراولة إلى المملكة العربية السعودية إلى جانب تصدير ما يقارب ألف طن منها إلى الضفة الغربية.

ويعتبر معبر (كرم ابو سالم) هو المعبر التجارى الوحيد الذى تمر عبره جميع المنتجات الصناعية والتجارية والزراعية وتتحكم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلى حيث تقوم بتحديد كميات وأنواع البضائع الصادرة والواردة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دلع جسمك.. كل فراولة وكرفس لو عايز تقوى أسنانك

"الزراعة": تصدير 3.2 مليون شتلة فراولة لـ7 دول عربية خلال 8 أشهر

الزراعة: تصدير 13 مليون شتلة فراولة وفقا للمواصفات العالمية خلال 3 أعوام

"الحاصلات الزراعية": تصدير 270 ألف شتلة فراولة إلى السعودية والإمارات

فراولة

فلسطين

غزة

الكويت

أخبار عربية



لا تفوتك
عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

عضو باتحاد الصناعات: أسعار السلع ستنخفض الفترة المقبلة

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

صناديق الموت والدمار تطل برأسها فى بنغازى.. قطر تواصل دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.. السلطات الليبية تعثر على صناديق الهلال الأحمر القطرى لتهريب الأسلحة.. والمساعدات الإنسانية بوابة الدوحة لدعم المتطرفين

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

الأهلى يتحدى 3 أزمات فى رحلة الحفاظ على الدورى.. لعنة الإصابات تطارد المارد الأحمر فى جميع الخطوط.. الإجهاد أزمة "كل موسم".. وصراع التجديد يهدد تركيز أحمد فتحى وعبد الله السعيد

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

تعرف على السبب الحقيقى وراء إزالة أبل لتطبيق تليجرام من متجرها

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

رمضان صبحى يسجل فى فوز ستوك على ميدلزبره 3 / 2 بدورى الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة