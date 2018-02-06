فرنسا تدعو لتعزيز الجهود الدولية للقضاء على ختان الإناث





أ ش أ

دعت فرنسا اليوم الثلاثاء إلى تعزيز الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث التى تتعرض لها ملايين الفتيات فى العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- فى بيان بمناسبة اليوم العالمى لرفض ختان الإناث الذى يوافق 6 فبراير من كل عام- أن فرنسا تدعو المجتمع الدولى لتعزيز عمله لوضع حد لهذه الممارسات المهينة والتى تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتذكر "أن نحو ثلاثة ملايين فتاة سنويا يخضعن للختان وبأن عددهن تجاوز 200 مليون فى 30 دولة".



وأكدت الخارجية أن فرنسا تدافع عن حقوق النساء والفتيات فى كل مكان فى العالم، وأنه منذ عام 2012 وإطلاق مبادرة مجموعة الثمانية لصالح صحة الأم والطفل تدعم فرنسا من خلال صندوق فرنسى جهود الوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف (الجنساني).



وأضافت أن فرنسا تتحرك أيضا من خلال حملات التوعية التى تطلقها والتى تشمل على سبيل المثال مسلسل تلفزيونى تشارك فرنسا فى تمويله منذ عام 2012 ويبث على 44 قناة إفريقية.