"فتح": جريمة اغتيال الشاب أحمد جرار لن تنال من عزيمة شعبنا

"فتح": جريمة اغتيال الشاب أحمد جرار لن تنال من عزيمة شعبناالثلاثاء، 06 فبراير 2018 04:44 م
حركة فتح الفلسطينية
رام الله (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى، إن جريمة اغتيال الشاب الشهيد أحمد نصر جرار، فجر اليوم الثلاثاء، تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلى المخالفة لكافة القوانين الدولية، وتعبر عن سياسة سلطات الاحتلال فى استباحة الدم الفلسطينى وممارسة سياسة التمييز العنصرى بحق أبناء شعبنا.
وأكد القواسمى لإذاعة "صوت فلسطين" أن هذه الجريمة التى تمثل شكلا من أشكال الإعدام الميدانى لن تنال من عزيمة شعبنا الذى سيواصل صموده على أرض وطنه وتمسكه بحقوقه الثابتة .
ودعا القواسمى، وسائل الإعلام والمواطنين كافة إلى نبذ التباينات الداخلية، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال عبر مخاطبة العالم بلغاته المختلفة.
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