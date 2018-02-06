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غرفة التجارة العربية البرازيلية: ارتفاع النمو بمصر يدعم مناخ الاستثمار

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 01:55 م
غرفة التجارة العربية البرازيلية: ارتفاع النمو بمصر يدعم مناخ الاستثمار جانب من المؤتمر


كتب إسلام سعيد
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قال روبنز حنون رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية إن الاقتصاد المصرى شهد تطورا كبيرا وحقق نسبة نمو 4.5 خلال العام الماضى، ووفقا للبنك الدولى فإنه من المتوقع وصول نمو الاقتصاد المصرى بين 4.9 - 5%، فضلا عن تراجع التضخم والبطالة مع زيادة الاستثمارات الأجنبية وهو ما يدعم مناخ الاستثمار بمصر.

 

وأضاف خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات أن حجم العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل شهدت نموا كبيرا خلال 2016، حيث بلغت الصادرات  البرازيلية لمصر نحو 2.4 مليار دولار بنمو 41٪ مقابل 1.7 مليار دولار خلال 2015، كما زادت الصادرات المصرية للبرازيل بنسبة 65%.

 

وأضاف أن هناك مشكلة لابد من التركيز عليها تتمثل فى عدم تكافؤ الميزان التجارى بين مصر ودول الميركسور، وهو ما يجب أن يتم العمل عليه من أجل التوصل نحو توازن الميزان من أجل تحسين الاستقرار التجارى وإيجاد علاقة تجارية مستمرة.

 

وأوضح أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية التى أنشأت منذ 60 عاما تمثل حلقة وصل جيدة بين مصر والبرازيل وتعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الاقتصاد البرازيل عانى خلال عامى 2015-2019 من مشكلات ما لبث أن تم حلها ووصل التضخم إلى 3%.

 


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