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عميدة إعلام القاهرة: الدكتور المتهم بالتحرش لم يعد للتدريس والتحقيق مستمر

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:54 م
عميدة إعلام القاهرة: الدكتور المتهم بالتحرش لم يعد للتدريس والتحقيق مستمر الدكتورة جيهان يسرى


وائل ربيعى
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كشفت الدكتورة جيهان يسرى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدكتور المتهم بالتحرش والابتزاز الجنسي للطالبات طالب بالعودة للعمل بالكلية، إلا أنها رفضت لعدم وجود قرار رسمى بذلك من رئيس الجامعة.
 
وأضافت يسرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الأستاذ المذكور ولم يصدر قرارا نهائيا بشأنه، نافية عودته للعمل بالكلية.
 
 
 
 

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