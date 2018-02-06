عميدة إعلام القاهرة: الدكتور المتهم بالتحرش لم يعد للتدريس والتحقيق مستمر





وائل ربيعى

كشفت الدكتورة جيهان يسرى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدكتور المتهم بالتحرش والابتزاز الجنسي للطالبات طالب بالعودة للعمل بالكلية، إلا أنها رفضت لعدم وجود قرار رسمى بذلك من رئيس الجامعة.

وأضافت يسرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الأستاذ المذكور ولم يصدر قرارا نهائيا بشأنه، نافية عودته للعمل بالكلية.