عميدة إعلام القاهرة: الدكتور المتهم بالتحرش لم يعد للتدريس والتحقيق مستمر

عميدة إعلام القاهرة: الدكتور المتهم بالتحرش لم يعد للتدريس والتحقيق مستمرالثلاثاء، 06 فبراير 2018 11:54 م
الدكتورة جيهان يسرى
وائل ربيعى
إضافة تعليق
كشفت الدكتورة جيهان يسرى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الدكتور المتهم بالتحرش والابتزاز الجنسي للطالبات طالب بالعودة للعمل بالكلية، إلا أنها رفضت لعدم وجود قرار رسمى بذلك من رئيس الجامعة.
وأضافت يسرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع الأستاذ المذكور ولم يصدر قرارا نهائيا بشأنه، نافية عودته للعمل بالكلية.
إضافة تعليق
"مصر – عمان" ورحلة 3500 عام أخوة.. 11 مخطوطة فرعونية تؤرخ زيارات المصريين للسلطنة.. وأبناء "الأزد" يسكنون القاهرة مع عمرو بن العاص.. وحدة الشقيقتين تجهض حملة نابليون..ووسام الشجاعة لعمانى استشهد باغتيال السادات
المدارس اليابانية تختار معلميها.. فتح باب التقدم للمدرسين نهاية فبراير.. التعليم: الكفاءة المعايير الأساسى للقبول.. وعدم التقيد بالمربع السكنى لقبول للطلاب.. ولا توجد مقابلات لولى الأمر والاختيار إلكترونى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة